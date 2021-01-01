Yıllık yatırımcı rehberi (5)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 39,97 ile Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu değer kaybederken, emeklilik fonlarında 2020 yılında değer kaybeden fon bulunmuyor.
Geçen yıl yatırım fonlarında kaybettiren fonlar şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Yıllık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009956
|-39,97
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109730
|-2,76
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055542
|-2,65
|Emeklilik Fonu Yıllık Kaybettirenler
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)