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Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:03:35 -
Yıllık yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 115,78 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 109,76 yükselişle 2020'nin en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2020'nin en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıYıllık Getiri (%)
Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar

Tacirler Portföy Değ. Fon4,382248115,78
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,638532109,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,602734100,73
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,12859699,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,08198392,95
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,05973691,63
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,11216389,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,53659887,59
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,21797882,61
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,60201681,15
Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,04506109,76
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,064031107,55
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,03064293,45
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,02687688,95
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,03870388,78
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,12102865,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0542764,98
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,04824754,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,02894454,14
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,04647854,01

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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