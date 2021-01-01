Yıllık yatırımcı rehberi (3)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 18,33, BES fonları ise yüzde 25,33 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 53,36 ile kıymetli madenler fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 53,67 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Yıllık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|18,33
|303
|267
|3
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|11,78
|71
|71
|0
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|32,46
|18
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|52,48
|68
|52
|2
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|21,94
|71
|67
|0
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|14,58
|35
|29
|0
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|53,36
|13
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|9,72
|27
|22
|0
|YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları (BES)
|25,33
|262
|258
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|22,51
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|26,09
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|32,50
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|16,98
|116
|113
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|29,40
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|53,67
|16
|15
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|10,10
|16
|16
|0
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)