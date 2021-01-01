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Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:02:46 -
Yıllık yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 18,33, BES fonları ise yüzde 25,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 53,36 ile kıymetli madenler fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 53,67 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıYıllık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ



Yatırım Fonları18,333032673
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları11,7871710
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları32,4618151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları52,4868522
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon21,9471670
Yatırım Fonları - Katılım Fonları14,5835290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları53,3613110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları9,7227220
YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ



Emeklilik Fonları (BES)25,332622580
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları22,5155550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları26,09220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi32,5029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar16,981161130
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları29,4028280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler53,6716150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası10,1016160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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