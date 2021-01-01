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Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (2)
Ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (2)

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:01:56 -
Yıllık yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2019 ve 2020 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:

(TL)


Yatırım Aracı Adı2019 Sonu Fiyatı2020 Sonu FiyatıYıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın291,20454,0055,91
Cumhuriyet1.939,003.011,0055,29
ABD Doları5,95007,431024,89
Avro6,68209,120036,49
İngiliz Sterlini7,875010,181029,28
İsviçre Frangı6,18208,472037,04

(Sürecek)

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