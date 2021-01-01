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Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:25:21 -
Yıllık yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.86,059,04851,88
Kartonsan95,5514,61553,83
İş Y. Men. Değ.17,664,03338,57
Türk Traktör182,752,91245,3
Ege Endüstri1770,1562,56214,65
Türkiye Sigorta6,62,18203,06
Doğuş Otomotiv28,749,52201,89
Bursa Çimento12,044200,75
Halk GMYO3,211,16175,63
Deva Holding24,148,93170,39
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları21,327,16-21,59
Tüpraş108126,8-14,83
Akbank6,938,11-14,55
Vakıflar Bankası4,715,51-14,52
Pegasus74,686,4-13,66
Türk Hava Yolları12,9114,46-10,72
Mavi Giyim52,257,9-9,84
Tekfen Holding16,5918,09-8,29
Garanti Bankası10,3711,14-6,91
T. Halk Bankası5,565,91-5,92
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi

Garanti Bankası357.643.375.312

Türk Hava Yolları302.214.808.014

Aselsan223.099.558.481

Petkim201.341.454.050

Kardemir (D)199.151.026.695

Şişe Cam190.445.536.976

Emlak Konut GMYO159.553.727.988

Tüpraş126.752.055.866

Akbank121.223.377.136

Odaş Elektrik120.035.863.905


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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