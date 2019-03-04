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Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,67, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,59 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:14
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,67, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,59 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,67, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,59 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,93, yurt içi üretici fiyatları yüzde 29,97 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 1,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 0,55 yükseldi.

TÜFE, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ocağa göre yüzde 0,09, Şubat 2018'e kıyasla da yüzde 29,59 artış olarak belirlendi.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,78 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE        Yİ-ÜFE        
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016201720182019201120122013201420152016201720182019
Ocak0,410,561,651,981,11,822,461,021,062,360,38-0,183,320,330,553,980,990,45
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,810,730,161,72-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,09
Mart0,420,410,661,131,19-0,041,020,99 1,220,360,810,741,050,401,041,54 
Nisan0,871,520,421,341,630,781,311,87 0,610,08-0,510,091,430,520,762,60 
Mayıs2,42-0,210,150,400,560,580,451,62 0,150,531-0,521,111,480,523,79 
Haziran-1,43-0,90,760,31-0,510,47-0,272,61 0,01-1,491,460,060,250,410,073,03 
Temmuz-0,41-0,230,310,450,091,160,150,55 -0,03-0,310,990,73-0,320,210,721,77 
Ağustos0,730,56-0,10,090,4-0,290,522,30 1,760,260,040,420,980,080,856,60 
Eylül0,751,030,770,140,890,180,656,30 1,551,030,880,851,530,290,2410,88 
Ekim3,271,961,81,91,551,442,082,67 1,60,170,690,92-0,20,841,710,91 
Kasım1,730,380,010,180,670,521,49-1,44 0,651,660,62-0,97-1,4222,02-2,53 
Aralık0,580,380,46-0,440,211,640,69-0,40 1-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,22 
                   
                   
Yıllık DeğişimTÜFE        Yİ-ÜFE        
AYLAR/YILLAR201120122013201420152016201720182019201120122013201420152016201720182019
Ocak4,910,617,317,757,249,589,2210,3520,3510,811,131,8810,723,285,9413,6912,1432,93
Şubat4,1610,437,037,897,558,7810,1310,2619,6710,879,151,8412,43,14,4715,3613,7129,59
Mart3,9910,437,298,397,617,4611,2910,23 10,088,222,312,313,413,8016,0914,28 
Nisan4,2611,146,139,387,916,5711,8710,85 8,217,651,712,984,82,8716,3716,37 
Mayıs7,178,286,519,668,096,5811,7212,15 9,638,062,1711,286,523,2515,2620,16 
Haziran6,248,878,39,167,27,6410,9015,39 10,196,445,239,756,733,4114,8723,71 
Temmuz6,319,078,889,326,818,799,7915,85 10,346,136,619,465,623,9615,4525 
Ağustos6,658,888,179,547,148,0510,6817,90 114,566,389,886,213,0316,3432,13 
Eylül6,159,197,888,867,957,2811,224,52 12,154,036,239,846,921,7816,2846,15 
Ekim7,667,87,718,967,587,1611,9025,24 12,582,576,7710,15,742,8417,2845,01 
Kasım9,486,377,329,158,1712,9821,62 13,673,65,678,365,256,4117,3038,54 
Aralık10,456,167,48,178,818,5311,9220,30 13,332,456,976,365,719,9415,4733,64 

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(Sürecek)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:14
  1. Enflasyon
  2. şubat
  3. TÜFE
  4. Tüketici Fiyat Endeksi

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