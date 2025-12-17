Yılların muhalifi Ertuğrul Özkök’ten şaşırtan itiraflar: "Erdoğan Türkiye’yi dünyanın devler ligine taşıdı!"

Yıllarca attığı manşetlerle, yazdığı köşe yazılarıyla milli ve manevi ne varsa hedef tahtasına oturtan Ertuğrul Özkök, Türkiye’nin şahlanışını artık görmezden gelemedi. NOW TV ekranlarında yayınlanan "Çalar Saat" programına konuk olan Özkök, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geldiği noktayı hayranlıkla anlattı.

"ASELSAN VE TUSAŞ İLE ÖVÜNMELİYİZ"

Savunma sanayiinde yerli ve milli imkanlarla elde edilen tarihi başarıları zikreden Özkök, "Son 10-15 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla ASELSAN’da, TUSAŞ’ta olağanüstü ilerlemeler kaydedildi. Bunlarla övünmemiz gerekir" ifadelerini kullandı. Muhalif kimliğine rağmen bu başarıların "Türkiye'nin yarattığı değerler" olduğunu belirten Özkök, Türkiye'nin artık bölgede ve dünyada "sözü geçen güçlü bir ülke" haline geldiğinin altını çizdi.

"ERDOĞAN AYRILSA BİLE YAZACAĞIM İLK YAZI BU OLACAK"

Konuşmasında oldukça dikkat çekici bir "itiraf" cümlesi kuran Özkök, Erdoğan'ın görev süresi bitse dahi gerçekleri yazmaktan geri durmayacağını belirterek şunları söyledi: "Yapacağım çok eleştiri var ama bir konu var ki onu kabul etmek gerekir; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünyada etkili ve güçlü ülkelerden biri haline getirdi. Bunu kimse inkar edemez."

SADECE SİLAH DEĞİL, RETORİK DE GÜÇLÜ!

Program sunucusunun "Sadece savunma sanayii mi?" sorusu üzerine sözlerini daha da ileri taşıyan Özkök, "Sadece savunma sanayii değil, retoriğiyle de, tavırlarıyla da... Bu bir gerçek. Bunları inkar edersek yaptığımız eleştirilerin de bir anlamı kalmaz" diyerek, Başkan Erdoğan’ın dünya siyasetindeki dik duruşunun ve etkileyici hitabetinin de Türkiye’nin gücüne güç kattığını kabul etti.

Yıllarca darbe şakşakçılığı yapan, milletin değerlerine "göbeğini kaşıyan adam" muamelesi çeken zihniyetin temsilcilerinden olan Ertuğrul Özkök'ün bu sözleri; "Güneş balçıkla sıvanmaz" sözünün en net kanıtı oldu. Bakalım Özkök'ün bu "geç gelen" itirafları, hala gözü olup görmeyen, kulağı olup duymayan malum çevrelerde nasıl bir yankı uyandıracak?