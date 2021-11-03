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Siyaset 'Yıllardır onunlayım' diyen Hakan Bayrakçı: Kemal Kılıçdaroğlu söz verip sözünü tutmayan bir adam
Siyaset

'Yıllardır onunlayım' diyen Hakan Bayrakçı: Kemal Kılıçdaroğlu söz verip sözünü tutmayan bir adam

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hakan Bayrakçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmayan bir adam olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:18:00 - 2021-11-03 20:26:16

 Yeniakit.com.tr 

Hakan Bayrakçı CNN Türk'teki Akıl Çemberi programında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun yıllardır tanıştığını söyleyen Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutmayan birisi olduğunu söyledi.

Bayrakçı, "Birileri bir gün 'kral çıplak' diye gerçekleri anlatacaktı. Biz o anlatanlardan olduk. Yıllardır bu işlerin içindeyiz. Bunlar Türkiye'nin gerçekleridir. Herkes bilsin. Kılıçdaroğlu her zaman, çevresindekilerin taleplerine, 'Neden olmasın? O işi tamam bilin' deyip sözünü tutmamıştır." dedi.

Hakan Bayrakçı ile Başak Şengül arasında dikkat çeken şu diyalog gerçekleşti:

Hakan Bayrakçı: Mesela, Kılıçdaroğlu'na gelip, 'Beni aday gösterebilirsiniz' diyerek CV veriyorlar. Kılıçdaroğlu da 'Bu iş tamam' diyerek adaylık sözü verip onu gönderiyor ama sözünü tutmuyor.

Başak Şengül: Hakan bey, bu iş görüşmelerinde de olmaz mı, 'Biz sizi ararız' diye..

Hakan Bayrakçı: Biz sizi sonra ararız başka bir şey. O bile daha haysiyetli. Siz bir adamı, 'Tamam, sen olursun' deyip gönderiyorsunuz. Sonra verdiğiniz sözü tutmuyorsunuz. Bunun gibi, Kılıçdaroğlu ile yaşanmış iki bin tane olay dinledim ben.

'Kibarlık değil, huyu bu!'

"Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulan iş adamına da tutmayacağı bir söz vermiştir. Siz diyorsunuz ki 'nezaketten' böyle demiştir. Ben de diyorum ki, kendisi göreve geldiğinden beri, yakınen görüştüğüm bir insandır. Ben size şahit olduğum olayları anlatıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarzı şöyledir: Bir insana söz verir, 'Tamam sen ikinci sıradan adaysın. Kimse değiştiremez' der. Adamı altıncı sıraya bir çakar, bitti."

Hakan Bayrakçı, sözlerini şöyle tamamladı: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun uslübü böyle. Söz verir, tutmaz. Bu, budur. On bir yıldır budur. 'Hayır böyle değil' diyen bir Allah'ın kulu varsa buraya bağlansın. Bana bir laf söylesin bakayım."

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