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Yıllardır iddia ediliyordu gerçek ortaya çıktı

1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında, gizli tünel girişi bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:51
Yıllardır iddia ediliyordu gerçek ortaya çıktı

İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında Sivas'a yaptırılan ve bugünSelçuklu parkı içinde bulunan Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yeniden düzenlenmesi için kazı çalışması yapıldı. Kazı yapılan bölgede tesadüfen bir tünel ucu bulundu. Yaşanan gelişme heyecanla karşılandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan eserde önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek. Tünelin nereye açıldığının belirlenmesi için kazı projesi hazırlandığı öğrenildi.

Sivas'ta yıllardır, tarihi kent kalesinden şehre inen bir tünel olduğu ve ucunun şehrin farklı noktalarına uzandığı söylentisi mevcuttu. Tünel girişinin ortaya çıkması ile bu iddiaların doğru olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı.
 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:51
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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