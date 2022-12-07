Yıllardır çektiği ağrılardan ameliyatsız kurtuldu! Yaşlı kadının çilesi bakın nasıl bitti

Erzincan'da 4 yıldır yüz kısmında sinir ağrısı çeken yaşlı kadın, algoloji (ağrı uzmanlığı) kliniğinde yapılan ameliyatsız girişimsel işlemle acılarından kurtuldu.

Kentte yaşayan 70 yaşındaki Rukiye Hamiyet Alp, yüzündeki ağrı nedeniyle başvurduğu çeşitli doktor ve hastanelerde şikayetine tam çözüm bulamadı.

Bir süre önce Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete giren algoloji kliniğine başvuran Alp'a, trigeminal nevralji (yüz kısmına sinirleri etkileyen ağrı) tanısı konuldu.

Burada Algoloji Uzmanı Celal Kalındemirtaş tarafından bir süre ilaç tedavisiyle takip edilen ve ileri yaşı nedeniyle ilaç dozu yükseltilemeyen Alp, daha sonra Kalındemirtaş tarafından yaklaşık 15 dakika süren ameliyatsız "Gasser Ganglion Konvansiyonel RF" (iğne-elektrod sistemi) ile yapılan girişimsel operasyonla yüzündeki acılarından kurtuldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, gazetecilere kronikleşmiş ağrılar olduğunda algoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

Algoloji uzmanlığının ağrının nedenini araştırıp o neden göre tedavi uyguladığını anlatan Kalındemirtaş, "Algoloji kliniğimizde ağrının nedenine göre konulan tanıyla ilaç ya da girişimsel işlemle ameliyat olmadan, kronikleşmiş ağrıların tedavisini yapıyoruz. Tedaviler neticesinde özellikle kronikleşmiş ağrılarda, hastalarda inanılmaz yüksek derecelerde memnuniyet görüyoruz." diye konuştu.

Algoloji Uzmanı Kalındemirtaş ise girişimsel algolojik işlemin Erzincan'da ilk defa yapıldığını belirterek, hasta Alp'in kendilerine 2 ay önce yüz bölgesinde çeneye vuran çivi batması ve elektrik çarpması gibi şiddetli ağırlardan başvurduğunu aktardı.

"İşlem 15-20 dakika sürdü"

Trigeminal nevralji tanısı koydukları hastanın öncelikle basit ilaçlı işlemlerle ağrılarını dindirmeye çalıştıklarını ifade eden Kalındemirtaş, şöyle devam etti:

"Hastamız ilaç tedavisiyle birkaç hafta rahatladı ancak yine aynı şikayetlerle geldiği için sonrasında yaşından dolayı ilaçları yüksek dozda uygulayamadık. Hastamıza girişimsel işlem planladık, ağrıya neden olan trigeminal sinir dediğimiz yüz kısmından steril şekilde 'RF' iğnesi ile girip beynin içerisindeki bu ağrıya neden olan çevresel sinirlere 'konvansiyonel' ve 'RF' uyguladık. İşlem 15-20 dakika sürdü. İşlem sonrası hastanın ağrıları geçti."

Kalındemirtaş, hastayı 24 saat gözlem altında tuttuktan sonra taburcu edeceklerini aktardı.

Yüz ağrılarından kurtulan Alp ise rahatsızlığı nedeniyle aldığı nörolojik ilaçların yan etki gösterdiğini belirterek, "Istırabım çoktu, bazen konuşamıyordum. Sanki ağzımda şimşekler çakıyordu düzgün yiyip içemiyordum. Tedavimi yapan doktorumuza çok dua ediyorum, herkese tavsiye ederim. Böyle bir ağrı kliniğini bütün Erzincanlar duysun. Ağrılarımdan kurtulduğum için çok mutluyum." diye konuştu.