Yıllardır bu sevince hasret kaldık! G.Saray ve F.Bahçe’nin Zafer haftası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlanırken, takımlarımızın dişli rakipler karşısında el ettiği galibiyetler ülkece yüzümüzü güldürdü. Almanya’nın formda ekiplerinden Stuttgart’ı 2-0 mağlup eden Galatasaray sıralamada 18. sıraya yerleşirken, sahasında İngiliz devi Liverpool’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe ise 19. sırada yer aldı. Her iki ekibimiz de bu hafta rakiplerini Devler Ligi’ndeki ilk mağlubiyetlerini yaşattı.
Galatasaray, sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 6 puana yükseldi.
Fenerbahçe ise dün Liverpool'a karşı iki kez geriye düştüğü maçta pes etmedi ve güçlü rakibini 3-2'lik skorla devirerek Devler Ligi'nde 18 yıl sonra ilk galibiyetini elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte UEFA kulüpler sıralamasında güncellemeye gidildi. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeni konumları da belli oldu.
TÜRK TAKIMLARI KAÇINCI?
25-FENERBAHÇE: 62 bin 750 (İki basamak yükseldi)
44-GALATASARAY: 48 bin 500 (İki basamak yükseldi)
98-BAŞAKŞEHİR: 21 bin
119-BEŞİKTAŞ: 16 bin 500
145-TRABZONSPOR: 12 bin 500 (Dört basamak geriledi)
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