Yıllarca teşhis konulamamıştı! 8 yıl sonra kulak ağrısından bu yöntemle kurtuldu

Siirt’te 8 yıldır kulak ağrısı ve basınç hissiyle yaşayan hasta, yıllar süren arayışın ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’nde şifa buldu.

Pek çok sağlık kuruluşuna başvurdu

Yıllardır kulak rahatsızlığı nedeniyle birçok sağlık kuruluşuna başvuran hastaya, Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda kronik östaki tüpü disfonksiyonu teşhisi konuldu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından gerçekleştirilen "balon östaki tuboplasti" ameliyatının ardından hastanın şikayetlerinin büyük ölçüde giderildiği öğrenildi. Eşinin 8 yıldır sağlık sorunu yaşadığını belirten Nurettin Kılıçer, "Bu süreçte birçok doktora gittik ancak net bir teşhis konulamadı. Son olarak Gazi hocamıza başvurduk. Yapılan muayene sonrası östaki borusunda tıkanıklık olduğu tespit edildi ve ameliyat önerildi. Geçen hafta gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Gazi Zeydoğlu, hastanın uzun yıllardır kulakta ağrı, basınç ve dolgunluk hissi yaşadığını söyledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kronik östaki tüpü disfonksiyonu tanısı koyduklarını belirten Op. Dr. Zeydoğlu, "Hastamıza balon östaki tuboplasti ameliyatını önerdik. Endoskopik yöntemle burun içerisinden girilerek östaki tüpüne özel bir balon yerleştiriliyor. Balon yaklaşık 2 dakika boyunca şişirilerek tüpün genişlemesi sağlanıyor. Ardından işlem sonlandırılıyor. Başarı oranı yüksek ve etkili bir yöntemdir" diye konuştu.

Bu operasyonun Türkiye'de sınırlı sayıdaki merkezde uygulandığını ifade eden Op. Dr. Gazi Zeydoğlu, "Kurtalan Devlet Hastanesinde de bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Böylece vatandaşlarımızın çevre illere gitmeden kendi bölgelerinde bu tedaviye ulaşabilmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.