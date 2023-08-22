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Yaşam Yıllarca terör saldırılarıyla anıldı! O bölgede petrol arama çalışması başladı
Yaşam

Yıllarca terör saldırılarıyla anıldı! O bölgede petrol arama çalışması başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 12:15:00 -

Gabar ve Cudi Dağlarından sonra Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda petrol arama çalışması başladı.

Şırnak'ta, Cudi ve Gabar Dağı'ndan sonra Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol arama çalışmaları sürüyor.

Yıllarca terör saldırılarıyla anılan Şırnak, kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlar sonucu bölge huzura kavuşunca, doğal güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında yer altı zenginleri de gün yüzüne çıkıyor.

Cudi ve Gabar Dağı'nda devam eden petrol arama çalışmalarına Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da eklendi. Rafineri kurulan Beytüşşebap ilçesinde, 20 kilo metre uzaklıktaki yaylada da sondaj çalışması başladı. 2 bin 650 rakımlı yaylada gece gündüz sondaj çalışması yapan ekipler, müjdeli haberi vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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