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Sağlık Yıllarca pilavı yanlış tüketmişiz! İkinci kez ısıtıldığında: Bakın ne oluyor, beklenmeyen sonuç
Sağlık

Yıllarca pilavı yanlış tüketmişiz! İkinci kez ısıtıldığında: Bakın ne oluyor, beklenmeyen sonuç

Kimi zaman gıda israfını önlemek adına, kimi zaman ise yoğun iş temponuzun zaman kısıtlılığına neden olmasından dolayı zamandan tasarruf etmek adına hafta başından veya bir gece önceden günün yemeğini hazırlamak istiyor olabilirsiniz. Bu son derece iyi niyetli planlama metodu, bazı besinler açısından sorun teşkil ederken; gıda zehirlenmelerine veya sindirim rahatsızlıklarına sebebiyet vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 20:27:00 - 2023-01-29 20:30:41
Yıllarca pilavı yanlış tüketmişiz! İkinci kez ısıtıldığında: Bakın ne oluyor, beklenmeyen sonuç

Uzmanlar bu konuda hassas ve özenli davranılmasının altını çizerken, bu besinler için sadece taze pişmiş olarak tüketilmesinin önemini vurguladı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Benan Koç, ısıtılarak yenen bazı besin gruplarının sağlık açısından tehlikeli olabileceğini ifade ederek dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Peki ya ikinci kez ısıtıldığında sağlık sorunlarına sebebiyet verebilecek besinler nelerdir?

ISPANAK

Kış aylarının olmazsa olmazı ıspanak çeşitli vitamin, mineral ve temel besin öğeleri içeren besin değeri zengin yeşil yapraklı bir sebzedir. İçerdiği A,C, K, B vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, demir mineralleri ve diyet lifi nedeniyle kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlar, kabızlığı önler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Mevsiminde tüketilmesini önerdiğimiz ıspanak pişirilmeden önce sirkeli su ile iyi bir şekilde yıkanmalı tüketebileceğiniz miktar kadar pişirilmeli. Pişirilen ıspanak yemeğinin tekrar ısıtılması sakıncalıdır. İçerdiği nitrat maddesinin tekrar ısınmasıyla nitrite ve nitrozaminlere dönüşmesi ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilmektedir. 

YUMURTA 
Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi protein kaynağı yumurta tekrar ısıtılmaması gereken besinler arasında yer almaktadır. Yumurta, yumurta içeren yemekler ve sosların tekrar ısıtılmasıyla yumurtanın protein yapısı parçalanır ve içerisindeki su miktarı azalmaktadır bununla birlikte gıda zehirlenmesine sebep olabilmektedir. 

MANTAR 
Tüketeceğiniz miktarda pişirilmesi önerilen mantar tekrar ısıtıldığında protein yapısının bozulmasıyla çeşitli sindirim problemlerine, karın ağrısı ve şişkinliğe sebep olabilir.  

PATATES 

Pişirilen patatesin saklama koşullarının sağlanmaması, yani pişirme işleminden sonra oda sıcaklığında bırakılması sonucu toksin üretir bununla birlikte Clostridium botulinum oluşumuna neden olarak Botulzim zehirlenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle patatesin tekrar ısıtılmasından daha çok pişen patatesin saklama koşulları önemlidir. Pişirilen patates servis edildikten sonra buzdolabında muhafaza edilmeli. Muhafaza koşullu doğru yapılan patates ikinci kez kullanılacaksa patatesi soğuk olarak patates salatası şeklinde tüketilmelidir.

Tüm yiyecekler; çiğ veya pişmiş olsun bekledikçe besin değerini kaybeder. İkinci kez ısıtılan yemeklerde besin değerlerinde kayıplara ve besin zehirlenmelere veya sindirim sorunlarına neden olabilir bu nedenle öğünlerinizi tüketebileceğiniz porsiyon kadar pişirmeli ikinci kez ısıtılması riskli olan besinleri tekrar ısıtmamalısınız.
Pişirilmesi sakıncalı olan besinler dışında kalan yemekleri yeniden ısıtmanız gerekirse; sadece tüketeceğiniz miktar kadar ısıtmanızı bir yemeği bir kereden fazla ısıtmamanız gerektiğini unutmamalısınız. Gerekli besin güvenliğini sağlamak için pişirmenin yanında gerekli muhafaza koşullarının sağlanması da önem taşımaktadır.

Pişirilen ve porsiyonca fazla yapılan yemeği iki saatten fazla oda sıcaklığında bekletilmesi bakteri üremesi sonucu ile çeşitli gıda zehirlenmelerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden kendiniz ve sevdikleriniz için beslenme planı yaparken ve menüler oluştururken son derece dikkatli olmanız çok önemlidir.

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