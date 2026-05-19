Cimbom’dan 10 numara operasyonu: Hedef Julian Brandt
Süper Lig devi Galatasaray'ın Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Alman milli futbolcu Julian Brandt ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Julian Brandt ile ilgileniyor.
Alman basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi biten Julian Brandt ile temasa geçti.
Brandt'a MLS ve Japonya Ligi takımlarından teklif gelmesine rağmen oyuncunun tercihinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda forma giymek olduğu ve kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona, Atletico Madrid ve Villarreal'in de Brandt için yarışa dahil olabileceği bildirildi. 7 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Brandt bu sezon 41 maça çıkarken 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
