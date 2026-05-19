Emine Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "19 Mayıs; en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin, istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin; akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.
