Muhalif kanatta dengeleri bozacak iddia! CHP ve İyi Parti'den 3 milletvekili AK Parti'ye geçiyor

Gazeteci Sinan Burhan, siyaset gündemini sarsacak bir iddiada bulundu. Burhan, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

Geçişlerin bunala da tek olmadığını ifade eden Burhan, Beyaz ile 2 milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü. İşte o isimler...

Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti'den istifa eden mileltvekili Ersin Beyaz'ın 2 milletvekili ile birlikte AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

SİYASETTE DENGELERİ BOZACAK İDDİA! CHP VE İYİ PARTİ'DEN 3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Sinan Burhan, "Ersin Beyaz yanında 2 milletvekili ile beraber AK Parti’ye geçecek. Bu milletvekilleri İYİ Parti ve CHP’den. Ersin Beyaz’ın İYİ Parti’den AK Parti’ye geçeceğini söyleyebilirim. Almış olduğum kulis bilgileri bu yönde." ifadelerini kullandı.

'GELECEK HAFTA AK PARTİ'YE KATILACAK...'

Burhan, "Kendisine sordum. ‘Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum, şu anda dinleniyorum’ dedi. Yanında 2 Milletvekili ile birlikte geçecek. Bu milletvekilleri İYİ Parti ve CHP’den. Bu hafta grup toplantısında olmasa bile gelecek hafta AK Parti’ye katılır." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Parti yönetimine yönelik “vizyon eksikliği” ve “pasif siyasi anlayış” eleştirilerinde bulunan Beyaz, siyasete millet adına devam edeceğini açıklamıştı.