Sürücü yola savruldu! Üst geçitten sarkan afiş motosikletliye çarptı
Kaza, dün D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişinde meydana geldi. Üst geçitten sarkan bir afiş, seyir halindeki motosikletin sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen sürücüsü yola savruldu. Arkadan gelen araçlar, sürücüye çarpmamak için ani fren yaptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.