19 Mayıs 1982: Hamid Aytaç (Türk hattatlarının sonuncusu)

Hamid Aytaç 1891’de Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Şeyh Musa Azmi’dir. Bu bakımdan “Azmi” imzalı birçok yazısı vardır. Hamid takma adı ile tanınır ve ‘Aytaç’ soyadını alır. Tuhfe-i Hattatin’de adı geçen Hattat Amidi yani Diyarbakırlı Seyyid Adem Efendi torunlarından Zülfikar Ağa’nın oğludur.







İlköğrenimini Sıbyan Mektebi’nde Diyarbakır Meb’usu hoca Mustafa Akif Efendi’den yaptı. Yazı aşkı da bu hocanın eğitiminden doğdu. Rüştiye mektebine Hoca Vahid Efendi’den rik’a ve jandarma kolağalarından Ahmet Hilmi Efendi’den sülüs yazıyı öğrendi. Ayrıca Kavas-ı Sağır İmamı Said Efendi’den ve akrabasından hüsn-ü hat hocası Abdüsselam Efendiler’den de öğrenimini sürdürdü. Harp okulu Matbaası Hattatı olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Yıldırım Orduları Grubu emrinde Almanya’nın başkenti Berlin’de Harita Dairesi’nde bir yıl bulundu. Mütareke’den sonra görevinden istifa edip İstanbul’da ‘Hattat Hamid Yazıevi’ adında bir işyeri açarak serbest çalışmaya başladı. Türk matbaacılığına çinkografi, çelik üzerine resim ve yazı hakketme yani gravür, kabartma ve lüks baskı tekniğini ilk getiren hattatlardandır.







İstanbul’da en yeni camilerden olan Şişli Camii’nin eşsiz yazıları ile birçok evlerde, salonlarda ve işyerlerinde de Mısır ve Irak’tan, hatta dünyanın her yerinde onun binlerce nefis yazısı vardır. Uzun ve verimli bir ömür süren Hattat Hamid, bütün İslâm âleminden öğrenciler yetiştirmiştir. Hattat Halim Özyazıcı ve Iraklı Haşim Muhammed el Bağdadi bunların başında gelir.







Hattat Hamid İslam yazı sanatına yön veren ve İslâm dünyasının dikkatini İstanbul üzerinde toplamayı başaran büyük Türk hattatlarının sonuncusudur.







En önemli eserlerinden biri satırlarında “Allah” lafızlarını alt alta getirerek yazdığı Kur’an-ı Kerim’lerdir. Başta hat olmak üzere birçok alanda başarılı olan Hattat Hamid Hoca, 19 Mayıs 1982’de vefat etti. Vasiyeti üzerine Karacaahmet Mezarlığı’nda Şeyh Hamdullah’ın yakınındaki kabrine bir Mi’raç Kandili günü defnedildi.