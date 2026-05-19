Böyle aile düşman başına! 3 kızı ve eşi tuzak kurup babalarını tetikçiye öldürttü!
Dünya Siyonist katiller Sumud Filosu'na müdahale etti! 10 ülke ortak açıklama yaptı
Siyonist katiller Sumud Filosu'na müdahale etti! 10 ülke ortak açıklama yaptı

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılara ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail’in Filistin halkının yaşadığı insani felakete dikkat çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil girişime yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınandı.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün olmak üzere 10 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Kolombiya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır" denildi.

'SOMUT ADIM ATMA ÇAĞRISI'

Bakanların filoda bulunanların can güvenliğinden endişe ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlar, uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırlamakta ve sivil gemiler ile insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınamaktadır. Gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir. Bakanlar, filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade etmekte ve alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ile haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır. Bakanlar ayrıca barışçıl insani girişimlere yönelik mükerrer saldırıların uluslararası hukuk ile seyrüsefer serbestisine yönelik süregelen kayıtsızlığın yansıması olduğunu vurgulamaktadır. Bakanlar, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillerin ve insani misyonların korunmasını sağlama ve cezasızlığın sona erdirilmesi ile söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğin temini amacıyla somut adımlar atma çağrısında bulunmaktadır."

Fransız siyasetçilerden Sumud'a destek: Netanyahu'nun yaptığı korsanlık!

Dışişleri Bakanlığından Siyonist İsrail'e Küresel Sumud Filosu tepkisi

AK Partili Ömer Çelik'ten Sumud Filosu açıklaması

Erol

Anca açıklama yapın böyle olacağı bilindiği halde o gemilere silahlı koruma vermeyen gazzeye kadar askeri eskortluk yapmayan biz müslüman devletlerin bu müslüman milletin yüzünü ne kadar daha öne eğdireceksiniz ne nükleer silah yaptınız ne uçak ne uçak gemisi nede müslüman ittifakı herbirimiz ayrı bir gavur gurubuyla ittifak ettik ama dur bekleyin güçlenelim demek bizi de o insanlarıda kurtarmayacak

Adem

Kuru gürültü.ancak bagirir çagiririz...hepsi o...Rabbim yardimcilari olsun ve kahretsin o pervasiz,katil, alçaklari...
