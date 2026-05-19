TOGG geldi işler değişti! Yeni trend artık elektrikli otomobil

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak hesaplandı. Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber önemli artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.