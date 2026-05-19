  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
TOGG geldi işler değişti! Yeni trend artık elektrikli otomobil
AA Giriş Tarihi:

TOGG geldi işler değişti! Yeni trend artık elektrikli otomobil

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, nisan ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,7 artarak 423 bin 793'e çıktı.

1
#1
Foto - TOGG geldi işler değişti! Yeni trend artık elektrikli otomobil

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak hesaplandı. Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber önemli artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

#2
Foto - TOGG geldi işler değişti! Yeni trend artık elektrikli otomobil

Elektrikli otomobil sayısı 423 bini geçti Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

#3
Foto - TOGG geldi işler değişti! Yeni trend artık elektrikli otomobil

Nisan 2025'te 229 bin 397 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 84,7 artışla 423 bin 793 olarak hesaplandı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

#4
Foto - TOGG geldi işler değişti! Yeni trend artık elektrikli otomobil

Hibrit otomobillere yoğun ilgi Hibrit türdeki otomobil sayısı da ilk kez 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, nisan ayı itibarıyla 800 bin 402'ye çıktı. Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 4,5 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23