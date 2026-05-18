Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de 4 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralayan saldırganın seri cinayetlere eski eşini öldürdükten sonra başladığı ortaya çıktı. Saldırılarda ölü sayısı böylece 6'ya yükseldi.

SALDIRILARA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREREK BAŞLADI

Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü.

 

5 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yenimahalle'de evinin yakınında tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. İstasyonda şüphelinin vurduğu pompacı Gökay Sefiloğlu'nun da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

 

HER YERDE ARANIYOR

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri önlem aldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bozok

Allah kahretsin yahu. Siz yani devlet hala idamı getirmeyin. Bu ne biçim yasalar. Böyle canileri müebbetle ömür boyu besleyin.

vatandaş

idam kısas şart
