Yaşam

Kollarını açar açmaz boynuna atlıyor! Bu kedi sarılmadan güne başlamıyor

Rize Ardeşen'de züccaciye dükkanı işleten Ferhat Hayat’ın yavruyken kapısında bulup sahiplendiği kediyle kurduğu bağ ilgi çekiyor. Her gün dükkana gelen kedi, Hayat kollarını açar açmaz boynuna atılıp ona sarılıyor.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde züccaciye dükkanı işleten Ferhat Hayat’ın yaklaşık 1 yıl önce kapısında bulduğu kedi, artık her gün aynı saatte dükkana gelip ona sarılıyor. Kediyi sahiplenerek içeri alan Hayat, hayvanın tüm bakımlarını ve veteriner tedavilerini üstlendi. Sağlığına kavuşan sevimli kedi ile kendisini kurtaran işletmeci arasında zamanla bağ oluştu. Her gün rutin olarak Hayat'ın dükkanına gelen kedi, kasanın bulunduğu bölmeye zıplayarak patilerini onun boynuna koyuyor. O anlara ilişkin görüntüler, sanal medya ilgi çekiyor.

 

“Bir yıldır bizimle yaşıyor”

Kedi ile aralarındaki bağı anlatan işletmeci Ferhat Hayat, "Dükkanı ilk açtığımız dönemde, henüz avuç içi kadar bir yavruyken kapımıza geldi. Gözlerini yeni açıyordu ve annesi yoktu. Biz de içeri aldık. Yaklaşık 1 yıldır bizimle yaşıyor. Her sabah aynı saatte nereden geldiğini bilmediğimiz bir şekilde kapıda beliriyor. Dükkanı bizimle beraber açıp, bizimle kapatır. Günün 12-13 saatini dükkanda, o köşesinde bizimle geçiriyor. Hastalandığında da alıp veterinerde tedavisini yaptırdım" dedi.

 

“Boynuma atlıyor”

Görüntülerin sanal medyada yarattığı etkiyi anlatan Hayat, "Bir gün kasanın üzerindeyken hiçbir sebep yokken göz göze geldik. Kollarımı açtığımda birden boynuma atladı. O günden sonra kollarımı her açtığımda gelip boynuma sarılmaya başladı. Bu anları ilk olarak anneme göstermek istedim. Güvenlik kamerasından ekran kaydı alıp birleştirerek sanal medyaya yükledim. Görüntüler beklemediğim kadar çok yayıldı. Şu an Hollanda'dan makale yazmak için ulaşanlar, İsviçre'den arayıp 'Bir kedi nasıl böyle davranabiliyor' diye soranlar var. Şimdi bu güzel tepkilerle uğraşıyorum" diye konuştu.

