Yıllar sonra öz anne-babasını buldu, yeniden reddedilince intihar etti!
Çinli genç bebekliğinde kendisini satan anne-babasını tam 17 sene sonra buldu. Ancak öz anne ve babası yeniden genci reddedince yaşadığı üzüntüye dayanamayan genç intihar etti.
Çin’de Hainan adasındaki plajda intihar eden Liu Xuezhou, geride yürek burkan bir hayat hikayesi bıraktı.
Liu, bebekliğinde anne ve babası tarafından para karşılığı başka bir aileye verildi.
Buna rağmen anne ve babasını bulmaya çalışan Liu, 6 Aralık 2021’de bu konuda sosyal medya platformu Weibo’da bir video yayımladı.
Evlat Edinen Ailede Öldü
Liu’nun 2004 ila 2006 arasında Hebei eyaletinde doğduğunu, kendisini evlat edinen çiftin de kendisi 4 yaşındayken bir kaza sonucu öldüğünü belirttiği videosu kısa sürede viral oldu.
Genç, 17 sene sonra polisin yardımıyla DNA testleri sonucu biyolojik babasını buldu.