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Spor Yıllar sonra ortaya çıktı! Mesut Özil Türkiye'de hangi takımı tutuyor?
Spor

Yıllar sonra ortaya çıktı! Mesut Özil Türkiye'de hangi takımı tutuyor?

Arsenal'le sözleşmesini feshederek Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Mesut Özil'in gençlik yıllarında verdiği bir röportaj gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:14:00 -

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna katmaya hazırlanırken Özil'in yıllar önce vermiş olduğu bir röportajda söyledikleri gündem oldu.Pazar gecesi İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Alman futbolcu havaalanındaki ilk sözlerinde, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den takım tutmuyorum"

Ancak yıldız ismin 2009 yılında verdiği bir röportajda kendisine sorulan 'Küçükken Türkiye hangi takımı tutuyordun?' sorusuna 'Maçlara bakıyorum, heyecanlı oluyor ama takım tutmuyorum' şeklinde karşılık verdiği ortaya çıktı.

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