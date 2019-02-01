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Yıllar sonra her şeyi itiraf ettiler! O sivilleri biz öldürdük

Avustralya, 2017 yılında Irak’ın kuzeyindeki Musul kentine düzenledikleri hava saldırısında 18 sivilin ölümüne sebep olduklarını itiraf etti.

01 Şubat 2019 Cuma 20:02
Yıllar sonra her şeyi itiraf ettiler! O sivilleri biz öldürdük

Avustralya hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada yaklaşık iki yıl önce Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde DAEŞ'e yönelik düzenlenen hava saldırısında 18 sivilin ölümüne sebep olunduğu duyuruldu.

Avustralya Savunma Bakanlığı'na göre; DAEŞ tarafından kontrol edilen bölgeye 13 Haziran 2017’de düzenlenen hava saldırısında sivil ölümlerin yaşanmış olabileceği aktarıldı.

18 sivil ölmüştü

Bakanlık, Koalisyon’un Musul’a düzenlediği saldırılarda 9 ile 18 sivilin ölmüş olabileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Hava kuvvetleri komutanlarından Mareşal Mel Hopfield, Avustralya ve müttefiklerinden kaynaklanan ölü sayısı hakkında kesin bir bilgi olmadığını söyledi. Hopfield, Avustralya’nın saldırılarının Irak güvenlik güçleri talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Sivil kayıp 7 bin 468

ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon, aralarında sivillerin de olduğu bin 100’ün üzerinde ölümden sorumlu tutuluyor. Irak’ın en büyük ikinci kentine yönelik düzenlenen yoğun hava saldırıları nedeniyle eleştiriliyor. Yapılan eleştirilerde Koalisyon’un stratejisinin ağır hava saldırılarına dayandığı ifade ediliyor. Saldırılar askerler için daha az risk taşırken siviller için büyük risk oluşturuyor.

Airwars grubundan aktivistlerin açıklamaları söz konusu sivil kayıp sayısının Koalisyon’un da teyit ettiği üzere 7 bin 468 kişi olduğu yönünde.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:02
  1. Avustralya
  2. ABD

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