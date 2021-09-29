Yıllar önce bu bahane ile masayı devirmişlerdi! CHP Anayasa'nın ilk dört maddesini silmeye hazırlanıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, PKK yandaşı Mezopotamya Haber Ajansı'na konuştu. HDP'nin açıkladığı 11 maddelik deklarasyonu değerlendiren Kaya, "Demokrasi ağırlıklı bir metindi.Demokrasiyi önceleyen her partiye saygımız sonsuz. Çünkü biz de demokrasi istiyoruz. Demokrasi isteyen herkes elbet bir gün aynı yolda buluşur." dedi.

Kürt vatandaşların büyük bölümünün, "HDP bizi temsil etmiyor" söylemine kulak tıkayan CHP'li Yıldırım Kaya, "AKP, HDP’yi muhatap almıyor, yok sayıyor. HDP’yi yok saymak 6 milyon insanı yok saymak demektir. HDP meşru bir partidir. Eğer siz HDP’yi parlamentoda ve sokakta yok sayarsanız, bu sorunu çözemezsiniz." ifadelerini kullandı.

1921 Anayasası'nı isaret etti!

AK parti ile anayasa değişikliğinde "İlk dört madde" diyerek, masayı deviren CHP, şimdi o ilk 4 maddeyi silmeye hazırlanıyor. CHP'li Kaya, 1921 Anayası'nı işaret ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk döneminde Kürt milletvekilleri var mıydı, vardı. Kimlikleriyle Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Kürtler, Cumhuriyetin kurucu unsurudur. 1921 Anayasası bugün uygulanırsa zaten sorun çözülür. Osmanlı’da da bir birliktelik söz konusuydu." dedi.

Oysa bugün 1921 Anayasası'nı gündeme getiren CHP'liler, AK parti yıllar önce bunu söylediğinde, "Anayasanın değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilmez maddelerine dokundurtmayız." demişlerdi. İttifak ortakları HDP'nin isteğini emir telakki ettikleri anlaşılan CHP'lilerin, "Kürtler Cumhuriyet'in kurucu unsurlarıdır" demesine karşın, Lazları, Çerkezleri ve diğer etnik grupları saymaması dikkat çekti.