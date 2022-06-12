Yıllar geçti ama halk unutmadı! Darbeci Guaido yaka paça kovuldu

2019 yılında ülkesinde darbe girişimini başlatan muhalif isim Juan Guaido, gittiği bir restorandan yaka-paça dışarı atıldı. Gömleği de yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela’da 23 Ocak 2019'da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ile Batı ülkesinin desteğini arkasına alan muhalif lider Juan Guaido, ülkesindeki bir restorana yemek için gitti. Burada büyük tepki ile karşılaşan Guaido, önce birkaç kelime ile kendisini anlatmaya çalıştı ancak beceremedi.

Dayak yedi

Guaido’yu oturduğu sandalyeden kaldırılan müşteriler, onu restoranın kapısına doğru itmeye başladı. Bu sırada sandalyeler havada uçuştu. Gömleği yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun muhalifi olarak bilinen Guaido’nun bu halleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.