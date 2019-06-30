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Yılın transferi Frenkie de Jong’un Alanya’da su sporları keyfi

Barcelona’nın Ajax’tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya’nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor.

30 Haziran 2019 Pazar 17:39
Yılın transferi Frenkie de Jong’un Alanya’da su sporları keyfi

Barcelona’nın Ajax’tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de Jong, Antalya’nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor. Ünlü futbolcu arkadaşlarıyla birlikte otel önünde bulunan denizde su sporları yaparken görüntülendi.


İspanyol devi Barcelona’nın, Ajax’tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hollandalı genç oyuncu Frenkie de Jong, tatil için bir hafta önce Alanya’ya gelerek, Türkler Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Jong’ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bonservisi, tatil yaptığı otelin fiyatından çok daha fazla olan genç futbolcu hakkında sosyal medyadan yorumlar da yapıldı. Genç futbolcu bugünde arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı. Oldukça renkli görüntülerin olduğu etkinliklerde kameralara poz veren Jong, Alanya’yı çok sevdiğini dile getirerek övgüler yağdırdı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 17:39
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