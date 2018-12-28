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Yılın son rakamı geldi! Ekonomiye güven arttı

Aralıkta ekonomiye güven arttı!.. Gelen son verilere göre, Ekonomik Güven Endeksi yüze 2 artışla 75,2'ye yükseldi.

28 Aralık 2018 Cuma 10:18
Yılın son rakamı geldi! Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güvenendeksi kasım ayında 73,7 iken, aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 75,2 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 97,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4 değerine geriledi.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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