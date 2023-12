Yılın Otomobili Finalisti BYD SEAL 2024 İlk Çeyrekte Türkiye’de

Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Yılın Otomobili (The Car of The Year/COTY) Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. 22 ülkeden 59 gazeteci tarafından oluşan deneyimli jürinin oylarıyla finale kalan BYD SEAL, markanın D segmenti premium sedan modeli olarak dikkatleri üzerinde topluyor.