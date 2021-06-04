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Spor Yılın menajeri seçilmişti... Bielsa'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı
Spor

Yılın menajeri seçilmişti... Bielsa'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı

"Premier Lig'de Yılın Hocası" seçilen ünlü Teknik Direktör Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 12:06:00 -
Yılın menajeri seçilmişti... Bielsa'nın Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hayalindeki teknik adamlardan biri Marcelo Bielsa... Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan Arjantinli'nin önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.

Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Sabah'ın haberine göre Arjantinli, bu başarısıyla büyük takdir toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.

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