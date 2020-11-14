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Ekonomi Yılın gökdeleni ödülü Rönesans’ın
Ekonomi

Yılın gökdeleni ödülü Rönesans’ın

Dünyanın dört bir yanındaki en yüksek binaları ve nefes kesen mimari projeleri ödüllendiren “Emporis Gökdelen Ödülü”, Rönesans İnşaat tarafından Rusya’da inşa edilen Lakhta Center’a verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:40:00 -
Yılın gökdeleni ödülü Rönesans’ın

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Lakhta Center, 462 metre yüksekliğiyle sadece Rusya’nın değil, Avrupa’nın da en yüksek binası unvanına sahip ayrıca dünyanın en yüksek binaları arasında 14’üncü sırada bulunuyor.

Dış yapısı neredeyse 90 derece dönen beş kanattan oluşan Lakhta Center’in bu olağandışı tasarımından oldukça etkilenen jüri, projede çevre dostu ve enerji tasarruflu teknolojiler kullanılmasının da birincilik ödülünde payı olduğunu belirtiyor.

Lakhta Center projesinde beton dökme işleminde kullanılan 19,624 metreküp beton dünyanın en hacimli kesintisiz beton dökme işlemi olarak Guinness Dünya Rekorları kitabı tarafından tescil edildi. Toplam ağırlığı yaklaşık 670 bin ton olan Lakhta Center’ın inşaatında kullanılan kazıkların çapı yaklaşık 2 metre boyunda. Bu alanda da Dünya Rekorunun sahibi olan projede, kazıkların inşa edildiği derinlik ise tam 82 metre uzunluğunda.

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