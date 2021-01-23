  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya 'Yılın En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı' ödülü Akit TV'ye
Medya

'Yılın En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı' ödülü Akit TV'ye

Türkiye’nin sayılı prestijli ödüllerinden olan Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Milletin oyları ile belirlenen 2020 yılının ‘En İyileri’nde, ‘En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı’ olarak Akit TV ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 13:47:00 -

Akit TV başarı ve ödüllerine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek, yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde Akit TV ‘En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı’ olarak ödüle layık görüldü.. Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende, “Yılın En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı” ödülü Akit TV’ye verildi. Akit TV adına ödülü Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu aldı.

Milletimize teşekkür ediyorum

Akit TV’ye verilen ödül sebebiyle kısa bir teşekkür konuşması yapan Serdar Uslu şunları söyledi: Öncelikle bizleri yani Akit TV’yi ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kanalı’  olarak aday gösteren Türkiye Kristal Küre Ödülleri Organizasyonuna ve bizi seçen milletimize çok teşekkür ediyorum.. Şunu ifade edeyim ki, Akit TV, ‘Cesur adil ve milletten yana’ ilkesini tavizsiz sürdürecek. Ve bu çıkışı daha yukarılara taşıyacaktır. Ben tekrar bu başarıda emeği olan tüm ekibimize, milletimize ve tabii ki sizlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum..

Payitaht ve Kuruluş Osman’a ödül

Törende, iş dünyası, sanat, medya, dizi ve film dünyasından birçok isim ödül aldı. "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülü, Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Cem Uçan'a; "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle Özge Törer'e verildi. Törende aynı zamanda "Yılın En İyi Haber Spikeri", Yılın En İyi TV Programcısı", "Yılın En İyi Gazetecisi", "Yılın En İyi Radyo Programcısı", "Yılın En İyi Kitabı", "Yılın En İyi Hizmet Ödülleri", "Yılın En İyi İş Adamı" ve "Yılın En İyi Sivil Toplum Kuruluşu" gibi kategorilerde medya ve iş dünyasından birçok isme ödül takdim edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın neden yükselmiyor? Uzmanı kritik durumu açıkladı
Ekonomi

Altın neden yükselmiyor? Uzmanı kritik durumu açıkladı

Altın fiyatları yatay seyrederken teknik uzman Tunç Şatıroğlu, altın ons fiyatlarındaki sıkışmaya bağlayarak, "Önümüzdeki günlerde tekrar di..
Tazminat kazanan Nazlı Çelik'ten HDP'yi çıldırtan hareket
Gündem

Tazminat kazanan Nazlı Çelik'ten HDP'yi çıldırtan hareket

Milliyetçi duruşuyla tanınan haber spikeri Nazlı Çelik, HDP'li Abdullah Zeydan’dan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı...
Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?
Gündem

Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?

İstanbul'da başörtülü bir kadına saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu'na 2 bin lira para cezası verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay