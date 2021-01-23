Akit TV başarı ve ödüllerine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek, yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde Akit TV ‘En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı’ olarak ödüle layık görüldü.. Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende, “Yılın En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı” ödülü Akit TV’ye verildi. Akit TV adına ödülü Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu aldı.

Milletimize teşekkür ediyorum

Akit TV’ye verilen ödül sebebiyle kısa bir teşekkür konuşması yapan Serdar Uslu şunları söyledi: Öncelikle bizleri yani Akit TV’yi ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kanalı’ olarak aday gösteren Türkiye Kristal Küre Ödülleri Organizasyonuna ve bizi seçen milletimize çok teşekkür ediyorum.. Şunu ifade edeyim ki, Akit TV, ‘Cesur adil ve milletten yana’ ilkesini tavizsiz sürdürecek. Ve bu çıkışı daha yukarılara taşıyacaktır. Ben tekrar bu başarıda emeği olan tüm ekibimize, milletimize ve tabii ki sizlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum..

Payitaht ve Kuruluş Osman’a ödül

Törende, iş dünyası, sanat, medya, dizi ve film dünyasından birçok isim ödül aldı. "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülü, Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Cem Uçan'a; "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle Özge Törer'e verildi. Törende aynı zamanda "Yılın En İyi Haber Spikeri", Yılın En İyi TV Programcısı", "Yılın En İyi Gazetecisi", "Yılın En İyi Radyo Programcısı", "Yılın En İyi Kitabı", "Yılın En İyi Hizmet Ödülleri", "Yılın En İyi İş Adamı" ve "Yılın En İyi Sivil Toplum Kuruluşu" gibi kategorilerde medya ve iş dünyasından birçok isme ödül takdim edildi