Yılın bombası patladı! Türkiye'den SİHA satın alacaklar

Dünyanın konuştuğu Türk SİHA'larına talep gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Son olarak Türkiye'nin savunma sanayi gururlarından Baykar'a Bosna Hersek'ten TB2 SİHA siparişi geldi.

Bosna Hersek merkezli Avaz gazetesinin Savunma Bakanı Zukan Helez'e dayandırdığı habere göre, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'nın 6 adet Bayraktar TB2 için Baykar ile görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

Bosna Hersek ordusu Romanya, Arnavutluk ve Kosova'dan sonra Balkanlar'da Türk SİHA'sı tedarik eden dördüncü ülke olacak.

BAYRAKTAR TB2

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

900 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 900.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Kaynak: Star Gazetesi