Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Meclis toplantısındaki konuşmasının başında Meclis Toplantısı’nda alınan korona virüs (Covid-19) tedbirlerine dikkat çeken Oktay, sanayicilere teşekkür ederek, “Covid salgını dolayısıyla pozitif büyüme öngörülmemektedir” dedi.

“İnanmadığımızı söylemiyoruz”

Özellikle iş adamlarının, girişimcilerin olduğu bir ortamda böyle bir sözün altında kalmamaları gerektiğini söyleyen Oktay, şunları söyledi: “Bütün dünyada pozitif büyüme olmasa bile biz yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız. Bu azimle yolumuza devam etmek zorundayız. Göreceksiniz yıl sonunda bunu hep birlikte başaracağız. Buna sizin inanmanız gerekiyor. Eğer inanmayacaksak burada bu toplantıyı yapmamıza da gerek yok. Biz inanmadığımız hiçbir şeyi söylemiyoruz. Hükümet olarak bunu ifade ediyorum.

“Aynı gemideyiz”

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği her sözün altı doludur. Sonrasında biz çıkıp herhangi bir şey söylüyorsak, buna inanın altı doludur, laf olsun diye söylemiyoruz. Başlarken burada hem fikir olarak başlayalım. Şartlar ne olursa olsun, dünyada şartlar ne olursa olsun, bölgemizde şartlar ne olursa olsun. Biz bu şartları salgının tam tersine bir ayrışmayla, ama hep birlikte ekip halinde aynı gemide bu şartları her türlü zorlayarak yılı pozitif başarmayı hep birlikte yapacağız.”

“Pozitif ayrışmayı başarmalıyız”

Dünya Bankası’nın bir önceki hafta açıkladığı raporunda küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederek yüzde -5,2 olarak belirlediğini, küresel mal ve hizmet ticareti hacmini ise 15,3 puan düşürerek yüzde -13,4 olarak açıkladığını anımsatan Oktay, “Burada bütün dünyada olan bir gelişmeden bahsediyoruz. Onun için ısrarla, Türkiye olarak edindiğimiz tecrübelerden, gelişmelerden pozitif ayrışmayı başarmamız gerektiğini söylüyorum. Bunu da birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

“Geleceğe umutla bakıyoruz”

Avrupa Sanayi Odaları ve İşletmeler Ağı tarafından hazırlanan raporda ise Avrupa Birliği (AB) genelinde işsizliğin yıl sonunda yüzde 9 seviyelerine ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Oktay, “Dünya genelinde var olan bu ekonomik atmosfere rağmen Türkiye, üreticisinin, yatırımcısının yanında olarak hem bugüne hem de geleceğe umutla bakmaktadır” diye konuştu.

“Krizin temel ekseni belirsizliktir”

Toplantıya ev sahipliği yapan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise Covid- 19 salgınının yayılımını sınırlandırmak ve sonlandırmak için uygulamaya konulan çeşitli tedbirlerin, tedarik ve tüketim zincirinde aksaklıklara neden olarak, her geçen gün ekonomileri olumsuz şoklara maruz bıraktığını ifade etti. Özdebir, şunları söyledi: “Krizin temel ekseni belirsizliktir. Belirsizlik uygulamaya konulan ekonomi politikalarının orta ve uzun vadede başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Belirsizlik, talep düşüşü ile birlikte üretimi azaltarak, dünya ticaret hacminin daralmasına yol açmakta ve küresel ekonomilerde resesyon beklentilerini her geçen gün güçlendirmektedir.”