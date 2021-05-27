Yıldızlararası uzay cismi Oumuamua hakkında bomba iddia

Pan-STARRS teleskobu kullanılarak gözlemlenen yıldızlararası cisim Oumuamua, bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra 'asteroit' olarak sınıflandırıldı.

Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, 2022 yılında Neptün'ün yörüngesinden geçerek yoluna devam edecek.

Bilim insanları, daha sonra nesnenin bir kuyruklu yıldız olamayacağını resmen açıkladı. Asteroit ve kuyruklu yıldızların kolaylıkla saptanabileceğini söyleyen araştırmacılar, Oumuamua'nın ise daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini söylemişti.

Yeni araştırma yayınlandı

Dört yıldır nesnenin ne olduğunu tartışan bilim insanları, bir dizi teori ortaya atmış, bunlar arasında nesnenin kuyruklu yıldız, hidrojen buzu, göktaşı ve hatta uzay aracına ait olabileceği iddiaları yer almıştı.

Harvard Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Avi Loeb'in uzaylılara ait bir uzay aracı olduğunu öne sürdüğü gök cismi Oumuamua hakkında yeni bir araştırma yayınlandı. Araştırmada gizemli nesnenin yapay değil, doğal yollarla oluştuğu ifade edildi.

Makalenin baş yazarı Stephen Curran'a göre, Oumuamua'nın uzaylılar tarafından yapılmış olması mümkün değil. Zira cisim, bir uzay aracı olmak için yeterince hızlı ve kullanışlı görünmüyor.

Curran ayrıca, Oumuamua'nın öngörülen hızının, insan yapımı uzay araçlarından bile az olduğunu söylüyor. Buna göre cismin 40 tonluk tahmini kütlesi, ışıkla yüksek hızlara ulaşmasını engeller.

Öte yandan Curran'ın araştırması da bu gizemli cismin gerçekte ne olduğuna dair herhangi bir fikir ortaya atamıyor.