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Spor Fenerbahçe bir isimle daha yollarını ayırdı! Diego Carlos'un rotası açıklandı
Spor

Fenerbahçe bir isimle daha yollarını ayırdı! Diego Carlos'un rotası açıklandı

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Fenerbahçe bir isimle daha yollarını ayırdı! Diego Carlos'un rotası açıklandı

Fenerbahçe’de kadro planlamasında yer almayan Diego Carlos için ayrılık süreci başladı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperin Parma ile transfer görüşmesi yapmasına izin verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe’de Diego Carlos için beklenen ayrılık adımı geldi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacının transferi konusunda Parma ile anlaşmaya varıldığını duyururken, oyuncunun imza süreci için İtalya’ya gideceği belirtildi.

 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada “Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya’nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.

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