Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası
- Türkiye, erkeklerde iki bronz madalya kazandı31 Mayıs 2019 Cuma 23:00
İSTANBUL (AA) - Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, günü erkeklerde iki bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen şampiyonada erkekler yarı final müsabakaları yapıldı.
63 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Bilge Kağan Kanlı, Rus rakibi Aleksandr Zyrianov'a mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
+80 kiloda mücadele eden Burak Çelik de Ermeni rakibi Hovahnnes Papazyan'a yenilerek bronz madalyada kaldı.
Organizasyonda yarın kızlar 80 kilo finalinde Ece Asude Ediz altın madalya kazanmak için ringe çıkacak.
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