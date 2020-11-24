ANKARA (AA) - Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda, kılıç, epe ve flöre branşlarında, 23 ilden 1065 eskrimci, şampiyonluk için mücadele etti.

Şampiyonanın altıncı gününde konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Büyük Erkekler Flöre" kategorisinde dereceye giren sporculara madalyalarını verirken, Olimpik Sporcular ve hakemlerle de bir araya geldi.

Madalya töreni ardından Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Bakan Kasapoğlu’na eskrime verdiği desteklerden dolayı plaket takdim ederek, 2019 Avrupa Şampiyonu Nisanur Erbil’in kılıcını da hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen şampiyonanın son gününde piste çıkan sporcular, karşılaşmalardan önce Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenleri törenle andı.

Turnuvada,17 Yaş Altı Erkekler Kılıç kategorisinde Efe Dinç, kızlarda Serra Macit, Genç Erkeklerde Muhammed Furkan Kalender, Genç Kadınlarda Deniz Selin Ünlüdağ, Büyük Erkeklerde Muhammed Anasız, Büyük Kadınlarda Iryna Shchukla, Yıldız Erkekler Flöre'de Mustafa Burak Çufadar, Yıldız Kızlarda Alisa İsbir, Genç Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Genç Kadınlarda Alisa İsbir, Büyük Erkeklerde Poyraz Tuncer, Büyük Kadınlarda Alisa İsbir, Yıldız Erkekler Epe'de Murat Meriç, Yıldız Kızlarda Aleyna Ertürk, Genç Erkeklerde Emir Akal, Genç Kadınlarda Aleyna Ertürk, Büyük Erkeklerde Ömer Kaan Öztunç ve Büyük Erkeklerde Aleyna Ertürk birinci oldu.