  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi
Spor

Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:14:05 -
Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi

ANKARA (AA) - Yıldızlar 17 Yaş Altı Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda, kılıç, epe ve flöre branşlarında, 23 ilden 1065 eskrimci, şampiyonluk için mücadele etti.

Şampiyonanın altıncı gününde konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Büyük Erkekler Flöre" kategorisinde dereceye giren sporculara madalyalarını verirken, Olimpik Sporcular ve hakemlerle de bir araya geldi.

Madalya töreni ardından Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Bakan Kasapoğlu’na eskrime verdiği desteklerden dolayı plaket takdim ederek, 2019 Avrupa Şampiyonu Nisanur Erbil’in kılıcını da hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen şampiyonanın son gününde piste çıkan sporcular, karşılaşmalardan önce Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenleri törenle andı.

Turnuvada,17 Yaş Altı Erkekler Kılıç kategorisinde Efe Dinç, kızlarda Serra Macit, Genç Erkeklerde Muhammed Furkan Kalender, Genç Kadınlarda Deniz Selin Ünlüdağ, Büyük Erkeklerde Muhammed Anasız, Büyük Kadınlarda Iryna Shchukla, Yıldız Erkekler Flöre'de Mustafa Burak Çufadar, Yıldız Kızlarda Alisa İsbir, Genç Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Genç Kadınlarda Alisa İsbir, Büyük Erkeklerde Poyraz Tuncer, Büyük Kadınlarda Alisa İsbir, Yıldız Erkekler Epe'de Murat Meriç, Yıldız Kızlarda Aleyna Ertürk, Genç Erkeklerde Emir Akal, Genç Kadınlarda Aleyna Ertürk, Büyük Erkeklerde Ömer Kaan Öztunç ve Büyük Erkeklerde Aleyna Ertürk birinci oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...
Ekonomi

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...

Altının düşüş eğilimini önümüzdeki senelerde sürdürmesi bekleyen ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2021 yıl sonunda fiyatların ons başına 1.7..
Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar
Siyaset

Areda Survey son anketi paylaştı! İYİ Parti'yi karıştıracak rakamlar

Areda Survey Araştırma Şirketi, İYİ Parti'deki krize ilişkin çarpıcı bir araştırma yaptı. Araştırmadan partiyi karıştıracak sonuçlar çıktı...
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay