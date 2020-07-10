Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından Ayasofya'ya ilişkin yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Alınan kararın ardından paylaşımda bulunan şarkıcı Yıldız Tilbe, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım" dedi.
Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü.