Yıldız Tilbe’den insanlık dersi! ‘Benimki denizde damla bile değil’

Mazlumun sofrasına bereket, başına çatı oldu

Yıldız Tilbe, Siyonist kuşatma altındaki Gazze’de evsiz kalan kardeşlerimiz için tam 300 bin dolar bağışlayarak iki ayrı çadır kentin kurulmasına vesile oldu.

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla ulaştırılan bu yardımla, moloz yığınları temizlendi ve Ramazan’ın ilk gününde Filistinli mazlumlar başlarını sokacak sıcak bir yuvaya kavuştu. Ünlü sanatçının bizzat üstlendiği 12 bin kişilik dev iftar organizasyonuyla, Gazze’nin yetim ve mahzun gönülleri dualarla doydu.

"Benimki denizde damla bile değil"

Sağlık kontrolü çıkışında kameralara yansıyan Tilbe, yaptığı devasa yardımı mütevazı bir dille yorumlayarak asıl büyük dersi verdi: "Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Keşke daha fazlasını yapabilsek." sözleriyle tüm dünyaya vicdan çağrısında bulundu.

Gençlik yıllarında pazarlamacılıktan çocuk bakıcılığına kadar pek çok zor işte çalışarak hayatın çilesini bizzat yaşayan sanatçının, o günlerin izini bugün merhamet olarak taşıması herkesi duygulandırdı.

Ümmetin dertli coğrafyalarına umut ışığı

Yıldız Tilbe’nin iyilik kervanı sadece Gazze ile sınırlı kalmıyor. Ünlü sanatçının; Yemen, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Arakan ve Keşmir gibi kanayan yaralarımız olan Müslüman coğrafyalara da el uzatmayı hedeflediği öğrenildi. İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerini de unutmayan sanatçı, Ramazan ayının asıl ruhu olan "paylaşma" ve "kardeşlik" şuurunu en saf haliyle yaşatmaya devam ediyor.