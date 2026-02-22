  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü! İran'dan ABD ve Rusya'ya rest geldi! Nükleer müzakerelerde uranyum krizi tırmanıyor! Kılavuzu ateist Karl Marx olandan ne beklenir ki! Erkan Baş’tan okulda ramazan rahatsızlığı "Bir kez daha vurguluyorum" diyen Bakan Gürlek: Taviz vermeyeceğiz Avrupa’da ‘haçlı’ zihniyeti hortladı: O ülkede burka ve peçeye yasak getirildi Söylenince inkar ediyorlar alın size videosu! Almanlar gıda yardımı kuyruğunda Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl Kimisi sadece heykel gibi durur kimisi çalışır! Erdoğan’dan Boğaziçi’ne yeni mühür Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı Sanayiciler başkanın çağrısına sessiz kaldı: Başkan Özlü, bu kez isim ve adres vererek çağrıda bulundu!
Gündem Yıldız Tilbe’den insanlık dersi! ‘Benimki denizde damla bile değil’
Gündem

Yıldız Tilbe’den insanlık dersi! ‘Benimki denizde damla bile değil’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yıldız Tilbe’den insanlık dersi! ‘Benimki denizde damla bile değil’

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte İslam dünyasında rahmet rüzgarları eserken, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’den yürekleri ısıtan bir haber geldi. İşgalci İsrail’in zulmü altında inleyen Gazze’ye el uzatan Tilbe, sarsılmayan imanı ve merhametiyle adeta bir şefkat abidesi gibi yükseldi. Sadece bir sanatçı değil, bir "vicdan sesi" olduğunu kanıtlayan Tilbe, mazlumun duasına talip oldu.

Mazlumun sofrasına bereket, başına çatı oldu

Yıldız Tilbe, Siyonist kuşatma altındaki Gazze’de evsiz kalan kardeşlerimiz için tam 300 bin dolar bağışlayarak iki ayrı çadır kentin kurulmasına vesile oldu.

 

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla ulaştırılan bu yardımla, moloz yığınları temizlendi ve Ramazan’ın ilk gününde Filistinli mazlumlar başlarını sokacak sıcak bir yuvaya kavuştu. Ünlü sanatçının bizzat üstlendiği 12 bin kişilik dev iftar organizasyonuyla, Gazze’nin yetim ve mahzun gönülleri dualarla doydu.

 

"Benimki denizde damla bile değil"

Sağlık kontrolü çıkışında kameralara yansıyan Tilbe, yaptığı devasa yardımı mütevazı bir dille yorumlayarak asıl büyük dersi verdi: "Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Keşke daha fazlasını yapabilsek." sözleriyle tüm dünyaya vicdan çağrısında bulundu.

 

Gençlik yıllarında pazarlamacılıktan çocuk bakıcılığına kadar pek çok zor işte çalışarak hayatın çilesini bizzat yaşayan sanatçının, o günlerin izini bugün merhamet olarak taşıması herkesi duygulandırdı.

 

Ümmetin dertli coğrafyalarına umut ışığı

Yıldız Tilbe’nin iyilik kervanı sadece Gazze ile sınırlı kalmıyor. Ünlü sanatçının; Yemen, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Arakan ve Keşmir gibi kanayan yaralarımız olan Müslüman coğrafyalara da el uzatmayı hedeflediği öğrenildi. İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerini de unutmayan sanatçı, Ramazan ayının asıl ruhu olan "paylaşma" ve "kardeşlik" şuurunu en saf haliyle yaşatmaya devam ediyor.

Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı
Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı

Oruç

Sadakataşı’ndan Gazze’de kardeşlik iftarı

Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi!
Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi!

Gündem

Siyonist zulmü altında ikinci Ramazan! Gazze'de enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi!

Siyonist İsrail’den Gazze’de su zulmü: Çocuklar bir yudum su için kilometrelerce yürüyor!
Siyonist İsrail’den Gazze’de su zulmü: Çocuklar bir yudum su için kilometrelerce yürüyor!

Gündem

Siyonist İsrail’den Gazze’de su zulmü: Çocuklar bir yudum su için kilometrelerce yürüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23