Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Deprem öncesi Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 37 bin eser olduğuna dikkat çeken Yayman, çalışmalar sonrası müzede 40 bin eser olacağını ifade ederek "6 Şubat asrın felaketinden önce müzemizde toplam 37 bin eser vardı. inşallah müzemiz açıldığında bu sayıyı arttırarak 40 bine çıkarmak suretiyle Hatay Arkeoloji müzesini hak ettiği yere yeniden getireceğiz. Hatay'ın sadece yuvalarını inşa etmiyoruz, biz bir hayatı inşa ediyoruz. Biz bu hayatı inşa ederken de şehrimizde kültürü, sanatı, donatı alanlarını, yeşil alanları, parkları da hep beraber ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ederiz, himayeleri olmasa biz ne bu evleri yapabilirdik ne de müzemizi restore edebilirdik" dedi.