Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Hatay'da asrın felaketinde hasar gören ve ihya inşa süreciyle güçlendirme ve yenileme çalışmaları başlatılan Arkeoloji Müzesi'nde çalışmalar son hız devam ediyor. Depremden önce 37 bin esere ev sahipliği yapan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, müzenin bölümler halinde 2026 yılı sonu itibariyle ziyarete açılacağını söyledi. Müze tamamlandığında dünyanın en büyük arkeoloji müzelerinden biri olacak.

#1
Foto - Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım olmuş ve kentteki yerleşim yerleri başta olmak üzere kamu binaları yerle bir olmuştu.

#2
Foto - Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Tarihte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve tarihiyle geçmiş ışık tutan kentin tarihi yapılarını bünyesinde barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi'de asrın felaketinde hasar almış ve kullanılmaz hale gelmişti.

#3
Foto - Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Bünyesinde barındırdığı 37 bin eser kentte bulunan depolarda koruma altına alınırken Hatay Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi için çalışmalara başlanmıştı.

#4
Foto - Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma çalışanlarından bilgi aldı. Yayman'a incelemeleri esnasında Ak Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Dinç eşlik etti.

#5
Foto - Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin dünyandaki en büyük mozaik müzelerinden birisi olduğuna dikkat çekerek "Türkiye'nin açık hava müzelerinden olan Hatay Arkeoloji müzesindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Hatay Arkeoloji Müzesi, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden bir tanesiydi. Ölmeden görülmesi gereken yerlerden birisiydi. Kentimizin kültürel, tarihsel, folklorunu apaçık ortaya koymaktaydı. Müzemizde tüm şehrimiz gibi çok büyük hasar aldı. Şimdiyse Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un çalışmalarıyla inşallah müzemizin bir bölümünü yıl sonunda faaliyete açacağız" dedi.

#6
Foto - Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...

Deprem öncesi Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 37 bin eser olduğuna dikkat çeken Yayman, çalışmalar sonrası müzede 40 bin eser olacağını ifade ederek "6 Şubat asrın felaketinden önce müzemizde toplam 37 bin eser vardı. inşallah müzemiz açıldığında bu sayıyı arttırarak 40 bine çıkarmak suretiyle Hatay Arkeoloji müzesini hak ettiği yere yeniden getireceğiz. Hatay'ın sadece yuvalarını inşa etmiyoruz, biz bir hayatı inşa ediyoruz. Biz bu hayatı inşa ederken de şehrimizde kültürü, sanatı, donatı alanlarını, yeşil alanları, parkları da hep beraber ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ederiz, himayeleri olmasa biz ne bu evleri yapabilirdik ne de müzemizi restore edebilirdik" dedi.

