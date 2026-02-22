Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri...
Hatay'da asrın felaketinde hasar gören ve ihya inşa süreciyle güçlendirme ve yenileme çalışmaları başlatılan Arkeoloji Müzesi'nde çalışmalar son hız devam ediyor. Depremden önce 37 bin esere ev sahipliği yapan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, müzenin bölümler halinde 2026 yılı sonu itibariyle ziyarete açılacağını söyledi. Müze tamamlandığında dünyanın en büyük arkeoloji müzelerinden biri olacak.