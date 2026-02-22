Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise ligin bu haftasına kadar 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 28 puan topladı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov kadroda yer almıyor. Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
Burak Yılmaz ve öğrencileri, sahasında kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte, kırmızı kart cezalıları Drissa Camara ve Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER / Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Arda, Rodrigues, Ogün, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Dragus, Bayo Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Forcarelli, Oulai, Muci, Augusto, Mustafa, Onuachu
