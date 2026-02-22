  • İSTANBUL
Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

#1
Foto - Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

#2
Foto - Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

#3
Foto - Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Gaziantep FK ise ligin bu haftasına kadar 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 28 puan topladı.

#4
Foto - Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov kadroda yer almıyor. Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, kart görmeleri halinde 24. haftadaki Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

#5
Foto - Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Burak Yılmaz ve öğrencileri, sahasında kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte, kırmızı kart cezalıları Drissa Camara ve Nazım Sangare bu maçta forma giyemeyecek.

#6
Foto - Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER / Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Arda, Rodrigues, Ogün, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Dragus, Bayo Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Forcarelli, Oulai, Muci, Augusto, Mustafa, Onuachu

