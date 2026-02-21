  • İSTANBUL
Trump'tan dünyayı sarsacak karar: Yüzde 15'e çıkardım

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileriyle şok eden kararı aldı. Trump yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileriyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Trump, "Uyguladığım yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e çıkardım" ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

 

Trump, karara dair düzenlediği basın toplantısında, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." demişti.

Başkan olarak kullanabileceği IEEPA tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler olduğunu ifade eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurmuştu.

 

Trump, ABD'yi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında da çeşitli soruşturmalar başlatacaklarını belirtmişti.

