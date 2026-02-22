Uzman isimden gram altın için korkutan senaryo: Ne olacaksa pazartesi sabahı olacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının 7360 TL seviyesinden haftayı kapatmasına rağmen serbest piyasada 7450 TL’ye tırmandığını belirterek yatırımcıları uyardı. ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması durumunda pazartesi günü piyasaların çok farklı bir seviyede açılabileceğini ifade eden Yıldırımtürk, savaş riskinin satın alındığını vurguladı. Enflasyon ve jeopolitik riskler nedeniyle altın alımlarının arttığını kaydeden uzman, nadir metallerde de fiyat artışlarının kapıda olduğunu belirtti.