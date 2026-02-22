Uzman isimden gram altın için korkutan senaryo: Ne olacaksa pazartesi sabahı olacak

"Cuma günü kapanışında uluslararası piyasada altın yükseldi, bu risk satın alındı. Eğer ABD-İran çatışması olursa bunun piyasada etkilerini göreceğiz. İçerde 7360 TL idi gram altın şu an serbest piyasada 7450 civarında. Muhakkak ki eğer böyle bir çatışma olursa bunun etkileri görülecek. ABD ile İran arasında çetin bir pazarlık geçiyor ama çatışma ihtimalini düşük tutuyorum. Bu kadar ABD gücünün oraya yığılması, İran'ı pazarlıkta sıkıştırmak için. Süreç bir savaş durumunu çağrıştırıyor, orada bir savaş olması kolay atlatılabilecek bir süreç değil.