Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Stanimir Stoilov'un öğrencileri ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Geçen haftaBaşakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta üç oyuncu Göztepe maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Göztepe karşısında sarı kart görmesi durumunda 24. haftada Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı olacak.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Sarı-kırmızılı ekipte ise tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Efkan Bekiroğlu'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER / Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh. Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

