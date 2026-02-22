  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Depremin yıktığı şehir ihya oldu: Dünyanın en büyüklerinden biri... Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Futbolda “şike-bahis” depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir Yeni Opel Corsa ve Mokka resmen Türkiye'de! İşte fiyatları! ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148’e yükseldi Benzinli ve dizel araç sahiplerine kötü haber! Artık bazı caddelere girmek tamamen yasak Yeminli mali müşavirlik ile serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavının tarihi belli oldu Bipolar hastası Uğur her yerde aranıyor! Sinekliği parçalayıp sırra kadem bastı Demet Akalın’dan Ramazan ayı için bir tuhaf öneri: Her yıl yeni ayetler inmiyor, eski programları izleyelim
Spor
9
Yeniakit Publisher
Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Futbolda “şike-bahis” depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması, kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının aleyhine bahis oynadığının tespitiyle dev bir "şike" dosyasına dönüştü. Aralarında Süper Lig ve 1. Lig devlerinin de bulunduğu 13 takımdan 33 yöneticinin gözaltına alınması, Türk futbolunda küme düşme yaptırımlarını gündeme getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de yakından takip ettiği soruşturmada, para trafiğinin kesinleşmesi durumunda TFF Disiplin Talimatı gereği kulüplerin bir alt lige düşürülmesi bekleniyor.

#1
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

#2
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

33 şüpheliden 32'si yakalanarak emniyete götürülürken, firari bir şüpheli aranıyor. Gözaltına alınan isimlerin, kendi yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları dile getirildi.

#3
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

Daha önce hakemler, futbolcular ve teknik adamlar üzerinden yürütülen operasyon, bu kez yöneticilere sıçradı. Süper Lig ve 1. Lig'deki kulüpleri mercek altına alan savcılık, yeni dalgadaki şüphelilerin doğrudan kendi maçlarının sonuçlarına etki edecek şekilde, 6222 sayılı kanunun 11. Maddesine muhalefetten soruşturulması olayı resmen bir "şike" dosyasına dönüştürdü.

#4
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

Kendi takımlarının aleyhine bahis oynamak Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56. Maddesi gereğince sadece kişileri değil, kulüpleri de doğrudan bağlıyor. İlgili maddeye göre; şike eyleminin tespiti hâlinde, suça karışan takımların bir alt lige düşürülmesi yaptırımı çok net. Federasyon, yakın geçmişte Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bahis ve müsabaka sonucunu etkileme incelemelerinde TFF, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararının beklenmesine hükmetmişti.

#5
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

Federasyonun yine 'yargı kararını bekleme' teamülünü uygulaması bekleniyor. Yasa dışı bahis soruşturmasını başlatan eski Cumhuriyet Başsavcısı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde "Bahis kişileri ilgilendirir. Şike oluşması için para trafiğine bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle şüphelilerin "para trafiğini" derinlemesine mercek altına alacak ve bir usulsüzlük tespit etmesi halinde, mahkemeye şikeden sevklerini gerçekleştirecek.

#6
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

Yürütülen operasyon kapsamında, elde edilen bulgulara göre şike yaptığı tespit edilen yöneticilerin bağlı olduğu kulüplerin küme düşme cezası ile karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

#7
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

İşte gözaltına alınan 33 yönetici: Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

#8
Foto - Futbolda "şike-bahis" depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya Ankaragücü (1): Adem Başbilen Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ Kocaelispor (1): Orhan Dönmez Bodrumspor (1): Caner Tuna G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven Göztepe (1): Enes Memiş Sivasspor (1): Yasin Ocak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Gündem

İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklan..
Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!
Gündem

Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ağzındaki baklayı çıkardı. Bebek katili İsrail’in hamiliğine soyunan sözde diplomat, Nil’den Fırat..
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhu..
Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gazeteci Ferhat Murat, Yenikapı’daki iftar organizasyonunun finansmanına ilişkin Saadet Partisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ..
Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar!
Gündem

Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar!

Vatanına, milletine, dinine düşman yetiştirilen nesiller son günlerde sosyal medyaya yansıyan tuhaf olaylarla bir bir patlak vermeye başladı..
Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!
Gündem

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!

İşgalci İsrail basını, eli kanlı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik korkunç bir savaş senaryosu üzerinde anlaştığını duyurdu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23