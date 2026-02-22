Futbolda “şike-bahis” depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması, kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının aleyhine bahis oynadığının tespitiyle dev bir "şike" dosyasına dönüştü. Aralarında Süper Lig ve 1. Lig devlerinin de bulunduğu 13 takımdan 33 yöneticinin gözaltına alınması, Türk futbolunda küme düşme yaptırımlarını gündeme getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de yakından takip ettiği soruşturmada, para trafiğinin kesinleşmesi durumunda TFF Disiplin Talimatı gereği kulüplerin bir alt lige düşürülmesi bekleniyor.