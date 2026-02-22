Futbolda “şike-bahis” depremi! Aralarında Süper Lig ekipleri de var: 13 takım küme düşebilir

Kendi takımlarının aleyhine bahis oynamak Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56. Maddesi gereğince sadece kişileri değil, kulüpleri de doğrudan bağlıyor. İlgili maddeye göre; şike eyleminin tespiti hâlinde, suça karışan takımların bir alt lige düşürülmesi yaptırımı çok net. Federasyon, yakın geçmişte Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bahis ve müsabaka sonucunu etkileme incelemelerinde TFF, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararının beklenmesine hükmetmişti.