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Yıldız Tilbe'den George Floyd açıklaması: ABD ne güzel oldu

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan eylemlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, "Amerika ne güzel oldu. Daha güzel olmasını diliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 00:15:00 -
Yıldız Tilbe'den George Floyd açıklaması: ABD ne güzel oldu

Yıldız Tilbe ABD'deki olaylarla ilgili yaptığı paylaşımdı, "Amerika ne güzel oldu. Daha güzel olmasını diliyorum. Ve başka ülkeleri dağıtan bütün ülkelere aynı ve daha yüksek benzerlikler diliyorum. Allah iyileri ve masumları her yerde korusun yardım etsin. Dünyada iki millet var. Biri iyilik milleti diğeri de kötülük milleti. Allah iyilere masumlara yardım etsin. Kötüleri de kendi kötülükleriyle yok etsin inşallah." dedi.

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