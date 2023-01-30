Yıldız Tilbe, sözde hayvanseverler ne der demedi! Direk söyledi: Köpek Terörü

Başıboş sokak köpeği sorunu vatandaşların canını tehlikeye atıyor. Giderek büyüyen sorunla ilgili ülkenin çeşitli bölgelerden ölüm veya yaralanma vakaları geliyor.

Özellikle çocuklarının canının tehlikede olduğu bu duruma son örnek ise Van'da yaşandı.

Tuşba'nın Selimbey Mahallesi'ndeki Alpin Sitesi bahçesinde oynayan M.D. (10) isimli çocuk, başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Küçük çocuk kurtarılamadı

Saldırıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Çocuğa saldıran köpek de belediye ekiplerince yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Yıldız Tilbe'den tepki: Köpek terörü işte

Talihsiz çocuğun ölümü sonrası, sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

Daha önce de sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımları nedeniyle linç edilen sanatçı Yıldız Tilbe, duruma kayıtsız kalamadı.

"Köpek terörü işte" diyen Tilbe, tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

Bütün bu kanunsuzluklar yasal olmuş, sokaktaki çocuğu kadını yaşlıyı insanı parçalayan köpekler insan öldürüp kanunla korunuyorlar. Bu onları suçu değil. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil. Allah sebep olanı yanına koymasın, kulağını tıkayıp gözünü kapatanlar iflah olmasın

Van’da köpek saldırısına uğrayan küçük çocuk hayatını kaybetti

Olayla ilgili gazetecilere bilgi veren mahalledeki Şifa Cami İmamı Muhammet Emin Küçük, çocuğun sitenin bahçesinde oyun oynarken bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

"Baktığımda köpek çocuğun boğazına sarılmış ısırıyordu"

Çocuğu kurtarmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden Küçük, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazına sarılmış, boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar M.D.'nin boğazına tampon yaptım" dedi.